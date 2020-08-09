هيئة الاستثمار تطرح فرصة لإنتاج وطحن الكبريت الزراعي

بهدف تأمين الاحتياج المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، طرحت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، فرصة استثمارية جديدة في قطاع المستلزمات الزراعية.

الهيئة اوضحت أن الفرصة تتمثل بإنتاج وطحن الكبريت الزراعي بشكليه التعفيري والذواب، وفقاً للمواصفات القياسية السورية، وبطاقة إنتاجية /2000/ طن سنوياً في المدينة الصناعية بحسياء – جمص أو بعدرا –ريف دمشق.

وبينت أن الكبريت الزراعي يلعب دوراً هاماً كمغذٍ للنباتات ومكافح فعال للأمراض الفطرية التي تصيب الخضار والفواكه، فضلاً عن دوره في وقاية الأشجار المثمرة من الأمراض.

هذا وتحظى الفرصة بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البيئة التحتية، وإلى حوافز وتسهيلات برنامج إحلال المستوردات.