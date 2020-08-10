إيران تحذر من استغلال انفجار مرفأ بيروت لتحقيق أهداف سياسية

حذرت إيران من محاولات تيارات سياسية ودول أجنبية استغلال كارثة الانفجار في مرفأ بيروت لتحقيق أهدافهم السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: يجب النظر بعمق إلى انفجار بيروت ومعرفة أسبابه ولا سيما أن هناك دولا تدعي أنها تدافع عن مصالح لبنان منبها من محاولة تحرك بعض الجهات الخارجية واستغلالها للمتظاهرين اللبنانيين بعد الانفجار لتحقيق أهداف وأغراض سياسية.

وأضاف موسوي أن الحادث كان كبيرا ومن الطبيعي أن يستاء الناس وأن تكون له تداعيات ولكن من غير المقبول أن يجعله البعض من الأفراد والمجموعات والدول ذريعة لتحقيق أغراض وخاصة بتحريض من الخارج.

ولفت موسوي إلى وقوف بلاده ومنذ الساعات الأولى للانفجار إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته.