ادارة المناطق الحرة تعلن عبر مزايدة علنية لإشغال وتجهيز كافة الأسواق الحرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية

اعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة – الإدارة العامة – صباح اليوم عن رغبتها بإجراء مزايدة علنية التالية (مركز جديدة يابوس الحدودي – مركز نصيب الحدودي – مرفأ اللاذقية – مرفأ طرطوس – مطار دمشق الدولي – مطار اللاذقية الدولي – مطار حلب الدولي) واستثمارها مجتمعةً وذلك وفق نظام الاستثمار في المناطق الحرة وحسب دفتر الشروط الخاص باستثمار الأسواق الحرة.

– التأمينات الأولية: (500000$) فقط خمسمائة ألف دولار أمريكي لا غير, تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة محلياً, على أن لا تقل مدة صلاحية الكفالة عن تسعين يوماً بدءاً من تاريخ إجراء المزايدة العلنية.

– مدة الاستثمار: خمس سنوات قابلة للتجديد ببدل جديد وفق دفتر الشروط الخاص باستثمار الأسواق الحرة.

– مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه: ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اجراء المزايدة العلنية ورسو المزاد عليه.

– تقبل طلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بالمزايدة العلنية.

– تجري المزايدة العلنية في الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين تاريخ 17/8/2020 بحضور العارضين (الحاضرين شخصياً أو وكلائهم القانونيين بموجب وكالة خاصة) وتتم المزايدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص باستثمار الأسواق الحرة.

– يمكن الحصول على دفتر الشروط الخاص بهذا الإعلان من مديرية الشؤون المالية والحسابات في الإدارة العامة بدمشق لقاء مبلغ (5000$) فقط خمسة آلاف دولار أمريكي لاغير تدفع في حساب فرع المؤسسة بدمشق لدى المصرف التجاري السوري – فرع المنطقة الحرة /11/ دمشق تحت رقــــــــــم (004-100123-0111).