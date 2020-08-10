التفتيش يلحق الأذى بتفاح السويداء و”دعم الصادرات”تظلمه

ناقشت اللجنة الزراعية في السويداء اليوم برئاسة محافظ السويداء المهندس همام دبيات المعوقات والصعوبات التي تواجه تسويق مادة التفاح ورغم تعدد منافذ التسويق التي تحدث عنها الحضور واهمها الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي والتصنيع إلا أن مشكلة التسويق مازالت العقبة الأهم أمام المنتج والذي يعتبر مصدر دخل هام بالنسبة لأكثر من ٣٠ الف اسرة في المحافظة.

وأكد الحضور على مسألة هامة تعاني منها عمليات التصدير وهي الأذى الذي يلحق بالمنتج خلال عمليات التفتيش في المرفأ مطالبين بضرورة إيجاد صيغة مناسبة تحمي المنتج من الأذى.

وكشف الحضور عملية الظلم الذي لحق بعمليات توزيع الدعم وكذلك تأمين السيولة للمصدرين من خلال فتح القروض ووضع سعر خاص بسعر قطع التصدير.

بدوره بين محافظ السويداء أنه سيتم العمل على فتح أسواق جديدة التفاح غير السوق المصرية بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وسيتم متابعة ومعالجة كافة القضايا للتحقيق العدالة بين الفلاح والتاجر والمستهلك.

حضر الاجتماع الرفيقان حسن الاطرش وإحسان ابو حجيلي عضوا قيادة الفرع.

السويداء – رفعت الديك