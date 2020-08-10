“الرعاية الاجتماعية” في السويداء تحتفل بنجاح أبناءها

احتفلت دار الرعاية الاجتماعية في السويداء بنجاح اربعة من طلابها في امتحانات شهادة التعليم الأساسي

“البعث ميديا” زار دار الرعاية الاجتماعية والتقى الطلاب الناجحين الذي اكدوا أنه ما من معنى وقيمة للحياة اذا خلت من النجاح، فالنجاح يشعر الإنسان بأهمية وجوده في الحياة، ويجعله يثبت نفسه للجميع مهما كانت الصعوبات قاسية وعديدة.

وأكد كل من الطلاب “سارة سعيد و لوتس أبو فخر و عبير عزام وفندي الشارب” على الحرص الشديد والاهتمام الكبير من قبل مشرفي الدار على تأمين الراحة النفسية لطلاب الشهادات وتأمين جميع احتياجاتهم ومطلباتهم، وتشجيعهم على الاهتمام بدراستهم وتوعيتهم على بناء مستقبل واعد.

وقالوا “يكمن النجاح في إصرارنا لتحقيق ما نسمو إليه مهما واجهتنا صعوبات الحياة، فالنجاح لم يقتصر يوما على أحد، و أطفالنا أكبر دليل على ذلك”.

بدوره تحدث عضو مجلس ادارة الجمعية منير الشاعر عن الخطوات التي اتبعها مشرفو الدار لإيصال أبنائها إلى هذه النتائج المشرفة، حيث يتم متابعة الطالب من المرحلة الإبتدائية من قبل مدرسين خاصين “متطوعين” لكافة المواد، و تجهيز الأجواء الدراسية وكافة المستلزمات التي يحتاجها الطالب لإتمام تحصيله الدراسي وتحقيق اسمى مراتب النجاح وصولا إلى ما بعد المرحلة الجامعية “إذا رغب الطالب”، حيث أكد أيضا أن نسبة النجاح في الدار وصلت إلى المئة بالمئة.

ودار الرعاية الإجتماعية في السويداء هي جمعية خيرية هدفها إيواء الأيتام والمشردين والعجزة والفقراء والمكفوفين والعناية بصحتهم وكسائهم وتعليمهم وإطعامهم، وتهتم بكل ما هو ضروري لتنشئتهم تنشئة صالحة وتأهيلهم مهنياً عن طريق فتح مشاغل تدريبية لهم، كما تسعى الجمعية إلى دمج أطفالها ونزلائها مع المجتمع المحلي من خلال تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية.

البعث ميديا || السويداء – نبال مسعود