مناقشة مجمل القضايا الزراعية في اجتماع هيئة مكتب الفلاحين المركزي

عقدت هيئة مكتب الفلاحين المركزي اجتماعها الدوري بعد انقطاع دام حوالي السنة بسبب ظروف فايروس كورونا المستجد التي أعاقت عقده، وذلك اليوم في مبنى في القيادة المركزية بدمشق.

وبدأ الرفيق عضو القيادة المركزية شعبان عزوز حديثه بالترحم على أرواح الشهداء والتمني بالشفاء للجرحى، مشيراً في حديثه لإنجاز الاستحقاقات الحزبية التي حدثت في الفترة السابقة ومنها تجربة الاستئناس الحزبي لانتخاب ممثلي الحزب لمجلس الشعب حيث كانت تجربة فريدة وديمقراطية.

ونوه عزوز في حديثه لانتصارات الجيش العربي السوري التي تحققت على مختلف الجبهات السورية وكان من أبرزها إعادة افتتاح طريق حلب دمشق الدولي وعودة مطار حلب للعمل بعد توقفه لسنوات، وتأثير هذه الإنجازات بشكل كبير على الساحة السورية.