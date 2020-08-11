الاحتلال الأمريكي يدخل معدات لوجستية من العراق إلى ريف الحسكة

في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية.

وذكرت مصادر أهلية في ريف تل حميس لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت الليلة الماضية رتلاً يتضمن “آلية شاحنة” وصهاريج وعدداً من الهمرات محملة بمواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية واتجهت إلى ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي لتكمل طريقها باتجاه القواعد غير الشرعية في تل بيدر شمال الحسكة.