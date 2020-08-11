اللاذقية تتابع واقع منطقة المستودعات و خدماتها و مسارات حركة النقل إليها و جدوى الإشغالات فيها

بهدف تحسن الواقع الخدمي و الاستثماري في منطقة المستودعات وفق أفضل الشروط و الاحتياجات الخدمية إضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها تشاركيا بين المؤسسات المعنية فقد ترأس محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم اجتماعا في مقر فرع المؤسسة السورية للحبوب في إطار متابعة واقع منطقة المستودعات والإجراءات المطلوبة لتنسيق العمل بين الجهات صاحبة الملكية والتابعة لها وفتح طريق تبادلي حسب المخطط التنظيمي يخدم المنطقة والمرفأ ويمكن من استثمار مدخل إضافي للمرفأ. و أوعز المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة مدير المصالح العقارية وعضوية مدير الشؤون الفنية بمجلس المدينة وممثل عن كل جهة لها علاقة وملكية بالمستودعات وتعنى اللجنة ببيانات الملكية للمستودعات ومعالجتها سواء كانت تابعة للجهات العامة أم للقطاع الخاص وإشغالها والجدوى الاقتصادية منها وبيان الإجراءات المتخذة فيها في نقل ملكيات المستودعات وتعديل المخططات التنظيمية للمنطقة إضافة الى إعداد مذكرة شاملة عن واقع المنطقة والاستثمار فيها والمقترحات من كل جهة.

وعقب الاجتماع اطلع المحافظ ومديرو الجهات العامة المعنية على منطقة المستودعات والية العمل والاشغال فيها حيث اطلع على مستودعات فرع المؤسسة السورية للتجارة ومركز تغليف المواد المقننة فيها منوها بجهود العمال ومثابرتهم لتغطية احتياجات المحافظة وعدة محافظات اخرى موجها بمكافأة العمال بسلة غذائية. كما اوعز بترحيل تجمعات الاتربة في بعض مواقع بين المستودعات والاهتمام بالنظافة فيها وقص الاعشاب.

اللاذقية – مروان حويجة