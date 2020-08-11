حوار خاص حول المتغير والثابت مع الدور التشريعي الثالث (فيديو)
"المتغير والثابت مع الدور التشريعي الثالث" ضيوف الحوار :د. صفوان قربي – عضو مجلس الشعب سابق وحالي عن محافظة إدلب أ. محمد كنايسي رئيس التحرير في دار البعثتدير الحوار الزميلة لوردا فوزيتصوير وعمليات فنية: سامر مغربي-فراس باشا-يزن مياالإشراف العام: بلال ديب مدير الإعلام الإلكتروني في دار البعث نتمنى وضع أسئلتكم وتعليقاتكم
تم النشر بواسطة شبكة البعث ميديا في الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠٢٠
“المتغير والثابت مع الدور التشريعي الثالث”
ضيوف الحوار :
د. صفوان قربي – عضو مجلس الشعب سابق وحالي عن محافظة إدلب
أ. محمد كنايسي رئيس التحرير في دار البعث
تدير الحوار الزميلة لوردا فوزي
الإشراف العام: بلال ديب مدير الإعلام الإلكتروني في دار البعث
نتمنى وضع أسئلتكم وتعليقاتكم