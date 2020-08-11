حوار خاص حول المتغير والثابت مع الدور التشريعي الثالث (فيديو)

"المتغير والثابت مع الدور التشريعي الثالث" ضيوف الحوار :د. صفوان قربي – عضو مجلس الشعب سابق وحالي عن محافظة إدلب أ. محمد كنايسي رئيس التحرير في دار البعثتدير الحوار الزميلة لوردا فوزيتصوير وعمليات فنية: سامر مغربي-فراس باشا-يزن مياالإشراف العام: بلال ديب مدير الإعلام الإلكتروني في دار البعث نتمنى وضع أسئلتكم وتعليقاتكم

تم النشر بواسطة ‏شبكة البعث ميديا‏ في الثلاثاء، ١١ أغسطس ٢٠٢٠