دعم أوروبي لقبرص واليونان ضد تصرفات أنقرة

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه قبرص واليونان واستعداده “لاتخاذ إجراءات كرد فعل على تصرفات أنقرة في المتوسط”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو قوله في إحاطة إعلامية اليوم “نحن نتفق أن الوضع في البحر المتوسط مقلق للغاية ويجب حله بالتفاوض وليس من خلال خطوات تزيد من التوترات” مضيفاً: “وافق وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماعهم الأخير على زيادة الانخراط بمفاوضات مع تركيا وأيضاً على التجهز حول خيارات لسن إجراءات كرد فعل لتصرفات تركيا في البحر المتوسط”.

بدوره أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.