١٠ آلاف طالب يخوضون الامتحانات الجامعية في السويداء وسط إجراءات احترازية

تفقد الرفيقان أمين فرع الحزب اللواء فوزات شقير ومحافظ السويداء م.همام دبيات سير العملية الإمتحانية في كليات فرع السويداء لجامعة دمشق واطمئنوا على أوضاع الطلاب من ناحية مستوى الأسئلة المطروحة وتجهيز القاعات الامتحانية وتوفير كل ما يلزم لإتمام هذه العملية بكفاءة عالية ، بالاضافة للإهتمام بالنظافة العامة وأخذ كامل الإجراءات الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا من تعقيم القاعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المكاني بين الطلاب وتعقيم الايدي وقياس الحرارة عند مدخل الكليات وبين رئيس فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور منصور حديفة أن الفرع بما يضمه من كليات اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة لضمان سلامة الطلاب من جائحة كورونا، إذ تم تعقيم المدرجات و القاعات الامتحانية في الكليات السبع بالمحافظة وذلك بالتعاون مع فرع شعبة التعليم العالي للحزب وفرع الهلال الاحمر العربي السوري بالسويداء.

واشار حديفة الى ان التزام الطلاب والكادر التدريسي والمراقبين بارتداء الكمامات كان كاملا ومن لم يستطع من الطلبة اقتناء الكمامة تم تأمينها لهم مجانا من قبل فرع الجامعة.. ولفت حديفة إلى أنه تم قبل دخول الطلاب إلى القاعات إجراء فحص حرارة لكل الطلاب والتأكد من حالة تحقيق التباعد المكاني بين الطلاب داخل القاعات الامتحانية ،

وبين حديفة أنه تم التنسيق مع رئاسة الجامعة لتوفير خمسة أجهزة لقياس الحرارة للطلبة على مداخل الكليات بشكل يومي، إضافة إلى الجهاز الذي خصص من قبل رئاسة جامعة دمشق سابقا مع تأمين محاليل التعقيم وتخصيص سيارات إسعاف بشكل يومي لمراكز تجمع الكليات والتنسيق مع محافظة السويداء لتأمين وسائط النقل للطلبة تقلهم من والى الكليات للتقدم للامتحانات

وأشار رئيس فرع الجامعة أن عدد المتقدمين بلغ حوالي العشرة آلاف طالب وطالبة في مختلف الكليات على ساحة المحافظة وتستمر الامتحانات إلى 10/9/2020

يشار الى ان فرع جامعة دمشق بالسويداء يضم ٧ كليات وهي الاداب الثانية ، الهندسة الميكانيكية والكهربائية الرابعة ، التربية الثانية ، الفنون الجميلة الثانية ، الزراعة الثانية ، العلوم الرابعة ، الاقتصاد وعدد طلابها يتجاوز ١٢ الف طالب وطالبة

السويداء – رفعت الديك