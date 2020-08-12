أستراليا.. ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

سجلت أستراليا أكبر زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في أراضيها.

وبحسب ما نقلت رويترز عن السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، فقد أُبلغ عن 21 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يزيد بحالتين على أكثر الأيام من حيث عدد الوفيات والذي هذا الأسبوع، فضلا عن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس، منهية بذلك ثلاثة أيام متتالية تراجعت فيها الإصابات عن 400.

وكانت السلطات في ملبورن، عاصمة فيكتوريا، وثاني أكبر مدينة في أستراليا، فرضت، الأسبوع الماضي، حظر تجوال ليلي، فضلا عن تشديد القيود على تحركات الناس اليومية، وأمرت بإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصاد الولاية.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا سجلت أكثر من 22 ألف إصابة و352 حالة وفاة بسبب الفيروس.