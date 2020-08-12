الحسكة.. “قسد” تختطف عدداً من أهالي الشدادي

أقدمت ميليشيا “قسد”، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الشدادي، لزجهم قسراً للخدمة في صفوفها بريفي الحسكة ودير الزور.

وبحسب مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي اختطفت ميليشيا “قسد” عدداً من الشباب في مدينة الشدادي والقرى المجاورة لها، لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب الخاصة بما يسمى “واجب الدفاع الذاتي”.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” تسعى إلى إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الإدارية بين ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي، للضغط على المدنيين واعتقال بعض أبناء العشائر العربية، الذين خرجوا بمظاهرات احتجاجا على ممارساتها الإجرامية والقمعية.