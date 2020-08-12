الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار من جديد

انخفضت أسعار الذهب اليوم بأكثر من اثنين بالمئة ليتراجع عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية وذلك مع ارتفاع الدولار من جديد.

وأفادت “رويترز”: أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض 5ر2 بالمئة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 67ر1863 دولارا للأوقية “الأونصة” ليستمر في الانخفاض بعد استقراره لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

ويأتي هذا التراجع بعد أن هوى سعر الذهب ستة بالمئة في تعاملات الأمس.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اليوم 8ر2 بالمئة إلى 1892 دولارا للأوقية.

بدورها نزلت الفضة 3ر3 بالمئة إلى 96ر23 دولارا للأوقية، بعد أن انخفضت 15 بالمئة في الجلسة السابقة، كما انخفض البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 60ر927 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم1ر1 بالمئة إلى 49ر2113 دولارا للأوقية.