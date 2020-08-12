الصحة تحدد موعد إجراء المسحات للراغبين بالسفر

أعلنت وزارة الصحة أن إجراء مسحات “PCR” الخاصة بتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج سيتم اعتباراً من يوم غد في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

الوزارة أبلغت المواطنين الراغبين بإجراء المسحات الخاصة بتحليل “PCR” لتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج، أن إجراء المسحات سيتم اعتبارا من يوم غد الخميس الـ 13 من آب في مدينة الجلاء الرياضية، بدلا من المراكز الصحية التي اعتمدت سابقا.

ولفتت إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين بإجراء المسحة التوجه، غدا، إلى مدينة الجلاء، مدخل المسبح، منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وأوضحت بأن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الضغط الحاصل على المراكز المعتمدة سابقا لتعود إلى تقديم خدماتها الاعتيادية للمراجعين بيسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت حددت ثمانية مراكز صحية بدمشق لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، لتسهيل أمور المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج براً أو جواً عبر مطار بيروت.