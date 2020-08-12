النقل: لا صحة للأنباء المتداولة عن عودة التشغيل الكامل لمطار دمشق الدولي

أكدت وزارة النقل أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن عودة التشغيل الكامل لمطار دمشق الدولي بعد أسبوعين من تاريخه.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن العمل في المطار يقتصر فقط على رحلات إجلاء الرعايا السوريين وفق خطة عمل الفريق الحكومي المعني بعودة السوريين العالقين في الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا لإجلاء الرعايا اعتباراً من الأسبوع بعد القادم بالتنسيق مع الفريق الحكومي المختص مبينة أنه سيتم الإعلان عن كل رحلة ووجهتها كما تم في رحلات الإجلاء سابقاً.