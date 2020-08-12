برئاسة الرفيق السباعي.. انعقاد اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي

عقدت هيئة المكتب الاقتصادي اجتماعها الدوري في مبنى القيادة المركزية للحزب بدمشق، وذلك برئاسة الرفيق عمار السباعي، عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي.

الرفيق السباعي أشار إلى أن الهدف من عقد الهيئة الخروج بحلول معالجة لما يتم طرحه، مشددا على ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة نشاط اقتصادي مميز يلحظ نتائجه على الواقع الاقتصادي وعملية التنمية المجتمعية بمختلف مجالاتها واعتماد برامج عمل لتجاوز صعوبات المرحلة.

ولفت إلى اهمية إجراء الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل للاطلاع على الصعوبات وتذليلها وتشغيل الشركات والمعامل المتوقفة وفق الجدوى الاقتصادية.

وكان الرفيق السباعي قد طالب الإسراع بإصلاح القطاع العام الصناعي و متابعة اللجنة المكلفة بذلك.

بالمقابل، بين الرفيق السباعي ضرورة الاستفادة مما هو موجود والإمكانيات المتاحة بين أيدينا من منشآت واستثمارات، واعتماد التشارك مع كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية الخاصة والعامة.

هذا وكان الرفاق أعضاء الهيئة قدموا طروحاتهم وعرضهم للمشكلات والعقبات التي تعترض سير العمل وكانت أغلب الطروحات شفافة وتلامس الواقع.

الرفيق السباعي شدد على الرفاق رؤساء المكاتب الفرعية بضرورة دراسة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق في محافظاتهم وتزويد المكتب المركزي بالتقارير الدورية للمساعدة بحل الصعوبات، وأن يكون هناك معالجة يومية لقضايا العمل وتترك القضايا الاستراتيجية لطرحها في اجتماعات الهيئة.

من جهتهم، بين السادة الوزراء عرضا موجزا، كل في مجال عمله، متضمنا الردود والاجابات والوضع الراهن للعمل والسبل المقترحة للنهوض بسوية العمل و بالواقع الاقتصادي.

وحضر الاجتماع السادة وزراء: الاقتصاد، المالية، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التجارة الداخلية، السياحة، النفط والثروة المعدنية، الصناعة، الإدارة المحلية، الاشغال العامة والإسكان.

وكان الرفيق عمار السباعي ترأس اجتماعاً ضم الرفاق رؤساء المكاتب الفرعية ومكتب الاستثمار تحضيريا للتركيز على أكثر النقاط أهمية لمعالجتها أثناء اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي.