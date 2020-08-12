خلال 24 ساعة..موسكو تسجل 12 وفاة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4611.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان اليوم: “توفي في موسكو 12 شخصا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات في العاصمة بهذا المرض إلى 4611″، وفقا لما نقلته “سبوتنيك”.

وسجلت روسيا حتى اليوم 130 وفاة و4945 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 897599 مصابا بينهم 15131 حالة وفاة.