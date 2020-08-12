طهران تطالب العالم بوقف انتهاكات واشنطن

طالبت طهران دول العالم بالوقوف بوجه الانتهاكات الأمريكية المستمرة للقانون الدولي، فما من برنامج لديها سوى مهاجمة كل من يدعم حكم القانون الدولي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في مقال نشر اليوم في صحيفة غلوبال تايمز الصينية: “إن ما شهدناه من الإدارة الأمريكية الحالية هو أنها لا تمتلك أي آفاق واضحة بشأن مستقبل المجتمع العالمي.. وهذه الإدارة عدا عن سوء سياساتها لمكافحة وباء كورونا داخل الولايات المتحدة أو إضعافها للسلام والاستقرار خارجها ليس لديها برنامج واقعي سوى مهاجمة كل من يدعم حكم القانون الدولي”. وفقاً لما نقلته وكالة إرنا.

وأشار ظريف إلى أن الولايات المتحدة بخروجها من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي وقعت عليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا لم تكتف بالخروج من قرار ملزم ساهمت في بنائه بل عملت على إصدار عقوبات على الدول والشركات التي نفذت وطبقت بنود ذلك القرار، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة “فشلت في إبطال القرار 2231 رغم ما مارسته طوال عامين من الضغوط القصوى على إيران والتي حرمت الشعب الإيراني من الحصول على الأدوية والتجهيزات الطبية في ظل انتشار أخطر وباء يجتاح العالم” محذرا من أن “تجاهل أمريكا لهذا القرار الدولي لن تقتصر أضراره على إيران بل ستمتد إلى تخريب هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وإذا رضخ المجلس لهذه البلطجة فسيفقد مصداقيته ويناقض المبادئ التي بني على أساسها وسيفقد ثقة دول العالم به”.