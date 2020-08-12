كورونا.. 926 وفاة جديدة في المكسيك و1226 إصابة في ألمانيا

أعلنت المكسيك تسجيل 926 حالة وفاة و6686 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب وزارة الصحة المكسيكية ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 492522 والوفيات إلى 53929.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم تسجيل 1226 إصابة مؤكدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 218510 كما ارتفع عدد الوفيات بواقع ست حالات إلى 9207.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم: إنها سجلت 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي انخفاضا من 44 في اليوم السابق، مضيفة بأن العدد يشمل 16 حالة وافدة من الخارج أما الحالات المتبقية فانتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينغيانغ.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84737 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة تنظيم الطيران في الصين اليوم: أنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا شنغهاي لمدة أسبوع ابتداء من الـ 17 من آب بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية إن الخطوط الجوية السريلانكية ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من الـ 17 من آب بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بين الركاب القادمين.