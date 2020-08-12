موراشكو يتوقع إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا في غضون أسبوعين

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من المتوقع إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا في غضون أسبوعين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن موراشكو قوله خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم: إن “لقاح كورونا يعتمد على أرضية علمية ملموسة وأثبت فعاليته في الاختبارات السريرية”، مشيرا إلى أن “الشعور بالمنافسة كان وراء المواقف الأجنبية التي شككت بلقاح كورونا الروسي”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في العالم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “أمل أن نتمكن من بدء إنتاج كميات ضخمة منه في المستقبل القريب وهذا أمر بالغ الأهمية”، موضحا أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية ويشكل مناعة مستقرة واجتاز جميع الاختبارات اللازمة.

وأعرب بوتين عن الأمل في أن تمضي الدول الأخرى قدما في أبحاثها بحيث يكون هنالك الكثير من المنتجات التي يمكن استخدامها في السوق العالمية للأدوية واللقاحات.