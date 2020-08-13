انتشار الكمامات القماشية .. الصحة تحسم الجدل

مع إزدياد أهمية إرتداء الكمامات اليوم و وفرض إرتدائها من قبل الحكومة و تطبيق الإجراءات الإحترازية لفايروس كورونا في الدوائر الحكومية والحرص الشديد على التوعية لمخاطر الفايروس الا تطبيق الإجراءات الاحترازية تلك رافقها انتعاش تجارة الكمامات والتي أخذت أشكالا وانواعا مختلفة

زرنا اليوم صيدلية ” رولا ” حيث وضحت أن ارتداء الكمامات الطبية أفضل بكثير من الكمامات القماشية لأن الطبية تحتوي على ثلاث طبقات مفلترة أي أنها صحية أكثر ، ولكن تماشيا مع الوضع المعيشي للمواطن السوري يمكن استخدام الكمامات القماشية بشرط أن يتم غسلها وتعقيمها بشكل دوري

بدءنا بملاحظة ظواهر غير مألوفة عن ” ألوان وأشكال ” الكمامات .

فهل يا ترى تلك الكمامات صالحة للوضع الراهن من تعقيم وغيره وهل هي آمنة بالشكل المطلوب ؟؟!

في استطلاع اجراه البعث ميديا بين الشاب (محمد )بأن الكمامات القماشية اقتصادية أكثر من الطبية حيث يمكن غسلها وتعقيمها دائما و أنها أكثر جمالية من غيرها .

وتوافقه الراي الشابة (فاتن) التي تقول إن الكمامات القامشية تناسب صيحات الموضة و يمكن تقبلها أكثر من حيث الشكل و المظهر العام .

وقال الشاب (رائد ) أنه يجب علينا الالتزام بارتداء الكمامات الوقائية والاجراءات التي فرضتها وزارة الصحة لمحاربة ” كورونا ” وأن الكمامات القماشية للاشخاص غير المصابة تفي بالغرض وتقي الشخص من العدوة .

الصيدلانية”رولا ” أوضحت أن ارتداء الكمامات الطبية أفضل بكثير من الكمامات القماشية لأن الطبية تحتوي على ثلاث طبقات مفلترة أي أنها صحية أكثر ، ولكن تماشيا مع الوضع المعيشي للمواطن السوري يمكن استخدام الكمامات القماشية بشرط أن يتم غسلها وتعقيمها بشكل دوري

الصيدلانية ” رولا ” أوضحت أن ارتداء الكمامات الطبية أفضل بكثير من الكمامات القماشية لأن الطبية تحتوي على ثلاث طبقات مفلترة أي أنها صحية أكثر ، ولكن تماشيا مع الوضع المعيشي للمواطن السوري يمكن استخدام الكمامات القماشية بشرط أن يتم غسلها وتعقيمها بشكل دوري

و في تصريح للدكتور نزار مهنا مدير الصحة في محافظة السويداء اكد :إن الكمامات القماشية ( غير الطبية ) كافية و يمكن استعمالها من قبل الأشخاص الذين ليست لديهم أعراض فيروس كورونا والمناطق التي تنتشر فيها الإصابة كمنطقتنا وكذلك المناطق التي يصعب فيها تطبيق التباعد متراً واحداً ( المكاتب الإدارية – البنوك – المحاسبة – البقاليات – مقدمو الخدمات من طعام و شراب و أوراق – صالات التجزئة – الأفران – الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العامة و الخاصة و أماكن العمل .

أما للأعمار فوق ٦٠ سنة و المرضى المزمنين و عالي الخطورة فيجب ارتداء الكمامة الطبية حصرا حسب مدير الصحة .

البعث ميديا // السويداء – نبال مسعود