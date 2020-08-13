بعد الانتهاكات المستمرة للنظام التركي.. مطالبات عراقية بقطع العلاقات معه

ردا على الانتهاكات التي يقوم بها النظام التركي في العراق برزت مطالبات في البرلمان العراقي بقطع العلاقات مع النظام التركي وطرد سفيره من البلاد.

وقال النائب في البرلمان العراقي منصور البعيجي في بيان نقله موقع السومرية نيوز: “يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي من خلال طرد السفير التركي من البلد وقطع كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات في بلدنا كرد عليها”.

وألغى العراق أمس زيارات جميع مسؤولي النظام التركي إليه واستدعت وزارة الخارجية العراقية سفير هذا النظام في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية الانتهاكات المستمرة للقوات التركية للأراضي العراقية.