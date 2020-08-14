درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…