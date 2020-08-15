15, 08, 2020 - 12:59 مساءً

استشهاد مدني وإصابة 7 آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس شمال حلب

سورية   7

استشهد مدني وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار دراجة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية بأن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم في مدينة جرابلس ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وتنتشر في المناطق التي فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات ومتزعميها لاقتسام المسروقات والنفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

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