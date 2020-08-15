“بلال” لفرع نقابة معلمي الجامعة المحدث العمل بهمة لما فيه خير الوطن والجامعة والمعلم

بحث الرفيق د.محسن بلال عضو القيادة المركزية خلال لقائه قيادة فرع طرطوس للحزب أهمية ماتضمنه خطاب الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وضرورة اعتماده منهج عمل للمرحلة القادمة , واطلع على واقع العمل الحزبي في المحافظة , مشدداً على بذل قيادة الفرع عن طريق الكوادر البعثية المنتشرة عل كامل مساحة المحافظة المزيد من الجهد لتوعية المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدي لفايروس كورونا بعد انتشاره في أنحاء القطر.

من جهة أخرى أكد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي خلال حضوره مؤتمر فرع نقابة المعلمين الانتخابي المحدث بجامعة طرطوس أهمية دور النقابة المحدثة والعمل بهمة عالية لما فيه خير للوطن والجامعة والمعلم وتطوير عمل النقابة وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بالعمل.

وشدد على ضرورة تحقيق وإنجاز المشاريع مشيراً للطاقات التي تتميز بها محافظة طرطوس في مجال العلم والتفوق.

وقد فاز بعضوية مكتب النقابة بنتيجة الانتخاب وفرز الأصوات السيدات والسادة يوسف العلي رئيساً لفرع النقابة دارين ضوا لمكتب التنظيم كاتيا داغر لمكتب التعليم العال أحمد أحمد لمكتب شؤون الأعضاء لميس عمران لمكتب الثقافة والإعلام عهد عباس المكتب المالي غسان رقية لمكتب النشاط الاجتماعي .

وقدّمت جامعة طرطوس في نهاية المؤتمر للرفيق “بلال” درع شكر , ثم تفقد سير العملية الامتحانية في كلية العمارة واطلع على المشاريع التي ينجزها الطلبة وأثنى عليها.

حضر المؤتمر الرفاق د.محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب ورئيس جامعة طرطوس د.عصام الدالي وندى علي عضو قيادة الفرع وعضوي المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عبد الله الحيلي وصديقة طربية ود.سلمان محمود أمين شعبة التعليم العالي.

طرطوس -وائل علي