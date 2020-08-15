روسيا.. البدء بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم بدء عمليات إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المطور من قبل مركز غاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة لتصبح بذلك روسيا أول دولة في العالم تشرع بإنتاجه.

وجاء في بيان للوزارة وفق ما نقلت وكالات روسية إنه “تم بدء إنتاج اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يحمل اسم “سبوتنيك في” والمطور من قبل مركز غاماليا التابع لوزارة الصحة” مضيفا إن “اللقاح يتيح إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19 لمدة تصل إلى عامين”.

واجتاز اللقاح الذي يجري التطعيم به حقنا بنجاح الاختبارات السريرية في شهري حزيران وتموز الماضيين وتعهدت وزارة الصحة بنشر نتائج اختباراته.

ومن المخطط أن تنفذ حملة التطعيم باللقاح الجديد ضد الفيروس التاجي على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وكان المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف أكد أن الحكومة تلقت طلبات من 20 دولة لإنتاج شحنات من اللقاح الجديد يصل حجمها الإجمالي إلى مليار جرعة.