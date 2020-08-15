15, 08, 2020 - 12:59 مساءً

روسيا: 5061 إصابة و119 وفاة جديدة بكورونا

صحة   5

سجلت روسيا 5061 إصابة و119 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في 84 إقليما بما فيها 695 إصابة في العاصمة موسكو.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بالتصدي لوباء كوفيد19 أن 7ر26 بالمئة‏ من الإصابات الجديدة لم تظهر اي أعراض سريرية مشيراً إلى أن المجموع العام للوفيات في روسيا بلغ حتى اللحظة 15617 في حين تعافى 729411 شخصاً من بين 917884 مصابا بالفيروس.

وكانت السلطات الصحية في موسكو أعلنت أمس شفاء 1275 شخصاً من الإصابة بكوفيد 19 ليصبح عدد المتعافين فيها 196098 شخصاً.

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