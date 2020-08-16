أكثر من «35» ألف عامل استفاد من بدل التعطل حتى الآن

ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة وصل عدد العمال المستفيدين من “بدل التعطل” حتى الآن إلى 35860 عاملاً وعاملة ممن توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وفق المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي.

وبين العرنجي أن إجمالي بدل التعطل الذي صرف عبر مديريات المالية بالمحافظات للمستفيدين بلغ حتى الآن 3 مليارات و586 مليون ليرة، حيث تبلغ قيمة بدل التعطل للعامل 100 ألف ليرة سورية تمنح لمرة واحدة دون أي حسومات أو ضرائب ويسلم للمستفيد بشكل شخصي.

من جانبه أوضح مدير مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن العمال الذين استلموا بدل التعطل تم تدقيق بياناتهم بالتنسيق مع وزارة وغرف السياحة واتحادي الحرفيين ونقابات العمال أو من خلال فرق العمل التطوعية ورؤساء المجالس بالمحافظات، إضافة إلى بيانات العمال الواردة من خلال التسجيل المباشر على القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة للتسجيل بشكل مباشر.

وأشار الكوا إلى أن إجمالي عدد العمال المسجلين للاستفادة من الحملة عبر القناة الرقمية بلغ أكثر من 375 ألف عامل منهم 102 ألف يعملون “بالقطاع السياحي والحمل والعتالة والمهن اليدوية وسائقي سرافيس”، لافتاً إلى أن عملية تدقيق البيانات لا تزال مستمرة والقوائم الاسمية لمستحقي البدل تصدر بشكل دوري حيث صدر حتى الآن 6 قوائم.

يشار إلى أن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الـ 16 من نيسان الماضي تستهدف بجزء منها العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، حيث يصرف لهم بدل مادي لمرة واحدة، بينما تم تقديم سلل غذائية وصحية ومبالغ مالية لدعم فئتي المسنين فوق السبعين عاماً والأشخاص ذوي الإعاقة الذين استهدفتهم الحملة أيضاً.

وتم إعلان القائمة الاسمية الأولى للمستفيدين من بدل التعطل في الـ 23 من أيار الماضي وبدأت مديريات المالية في المحافظات بتسليمه في الثاني من حزيران الماضي وفق القوائم الاسمية التي تردهم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تباعاً.