الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة إلى قاعدة الشدادي

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي شاحنات محملة بأسلحة ومواد لوجستية جديدة إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

حيث أكدت مصادر أهلية أن رتل آليات للاحتلال الأمريكي، محملة بأسلحة ومساعدات لوجستية، دخل من الأراضي العراقية، عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية جنوب مدينة الحسكة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي الخميس الفائت 40 شاحنة ترافقها عربات عسكرية من معبر الوليد غير الشرعي قادمة من العراق، وسلكت طريق خط البترول باتجاه قواعدها غير الشرعية بريف المحافظة.