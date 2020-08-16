الجو صيفي وسديمي في المناطق الشرقية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو صيفيا عاديا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وأجواء سديمية مغبرة وحارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ويكون الجو ليلا لطيفا ومائلا للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر مثيرة الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.