الرئيس الروسي يبحث مع لوكاشينكو الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مينسك

خلال اتصال هاتفي اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداد موسكو للمساعدة في حل المشكلات الناشئة في بيلاروس .

ووفق بيان للمكتب الصحفي التابع للكرملين نقلته وكالة تاس أعرب “الجانب الروسي من جديد استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لحل المشاكل على أساس مبادئ معاهدة تأسيس دولة الاتحاد وكذلك إذا لزم الأمر من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي”.

وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال الاتصال مناقشة الوضع الحالي في بيلاروس ولا سيما بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد والبحث في الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مينسك”.