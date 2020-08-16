الصين… إجلاء أكثر من ستين ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

أجلت السلطات أكثر من 60 ألف شخص جراء استمرار تساقط الأمطار الغزيرة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة قوله اليوم “تسببت الأمطار المستمرة في تجاوز نسبة المياه في 31 نهراً مستويات الخطر ما استدعى إجلاء نحو 60 ألف شخص” مشيرة إلى تضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية للنقل وغيرها في أجزاء مختلفة من المقاطعة بدرجات متفاوتة دون أن يتم تسجيل حالات وفاة أو أشخاص مفقودين حتى الآن جراء الأمطار.