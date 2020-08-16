16, 08, 2020 - 5:01 مساءً
عـــاجـــل  |
مجلس الوزراء: تعطل الجهات العامة يوم الخميس الواقع في 1-1- 1442 هـ الموافق لـ 20-8-2020م بمناسبة رأس السنة الهجرية

الصين… إجلاء أكثر من ستين ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

سياسة-دولي   5

أجلت السلطات أكثر من 60 ألف شخص جراء استمرار تساقط الأمطار الغزيرة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة قوله اليوم “تسببت الأمطار المستمرة في تجاوز نسبة المياه في 31 نهراً مستويات الخطر ما استدعى إجلاء نحو 60 ألف شخص” مشيرة إلى تضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية للنقل وغيرها في أجزاء مختلفة من المقاطعة بدرجات متفاوتة دون أن يتم تسجيل حالات وفاة أو أشخاص مفقودين حتى الآن جراء الأمطار.

قد يعجبك أيضاً

روحاني: لن نركع أمام أمريكا

majjd 0

“تويتر” يرد على ترامب: خالفت القوانين

Siwar Deeb 0

ولايتي: السياسة الأمريكية باءت بالفشل ونشهد انهيار هيمنتها على العالم.

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *