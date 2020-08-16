المطلوب من المناهج للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين

حددت الوزارة في بيان لها الأجزاء المطلوبة في مادة اللغة العربية للصف السادس الأساسي منهاج الصفين الرابع والخامس كاملاً ومقرر كتاب اللغة العربية للصف السادس الفصل الأول والفصل الثاني حتى الصفحة 89 ومهارات الإملاء التراكمية “الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة والتاء المبسوطة والمربوطة” ومهارات القواعد التراكمية التي وردت في الصفوف السابقة “الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر”، وللصف التاسع الأساسي منهاج الصفين السابع والثامن كاملاً بالإضافة إلى مهارات القواعد والإملاء والصرف التراكمية التي وردت في الصفوف السابقة ومقرر كتاب اللغة العربية للصف التاسع حتى الصفحة 233.

وفي مادة علم الأحياء حددت الوزارة للصف السادس الأساسي كتاب الرابع والخامس الفصل الأول والفصل الثاني كله وكتاب الصف السادس الفصل الأول كله والفصل الثاني حتى الصفحة 103، وللصف التاسع الأساسي كتاب الصف السابع كله وكتاب الصف الثامن كله وكتاب الصف التاسع “نظام قديم” حتى الصفحة 197 وكتاب الصف التاسع “نظام حديث” حتى الصفحة 202.

وفي مادة الرياضيات حددت الوزارة للصف السادس الأساسي منهاج الصفين الرابع والخامس كاملاً ومن منهاج الصف السادس “حساب مساحة ومحيط المستطيل والمثلث والمربع وشبه المنحرف والدائرة والمعين ومتوازي الأضلاع” والنسب المئوية والنسب المتكافئة والمضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر والعمليات على الكسور من جمع وطرح وضرب وقسمة الكسور العشرية وخط التناظر وشبكة الإحداثيات وقراءة الأعداد حتى المليار وكتابتها كتابة علمية وترتيب الأعداد ومقارنتها، وللصف التاسع الأساسي منهاج الصفين السابع والثامن كاملا ومن منهاج الصف التاسع “خواص التناسب ونظرية فيثاغورث وعكسها ومبرهنة النسب الثلاث والنسب المثلثية في المثلث القائم والزوايا المحيطية المركزية المماسية والرباعي الدائري والمضلعات المنتظمة وحجم “المخروط والهرم والاسطوانة والكرة” وحساب احتمال حدث وحساب “المتوسط الحسابي والمدى والوسيط” والقوى وخواصها وتحليل ثلاثي حدود إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى والمتطابقات التربيعية وإيجاد صورة عدد وفق تابع وإيجاد أسلاف عدد حل متراجحة من الدرجة الأولى وحل جملة معادلتين بيانياً وجبرياً والنسبة المئوية والكسور المختزلة وإيجاد القاسم المشترك الأكبر والجذر التربيعي لعدد موجب”.

وفي مادة الفيزياء والكيمياء بينت الوزارة أنه للصف السادس الأساسي المطلوب كتاب العلوم العام للصفين الرابع والخامس كاملاً وكتاب العلوم العام في الصف السادس الفصل الأول بالكامل وكتاب العلوم العام في الصف السادس الفصل الثاني حتى الصفحة 102، وللصف التاسع الأساسي كتاب الصف الثامن الأساسي والسابع الأساسي بالكامل لمادتي الفيزياء والكيمياء وكتاب الصف التاسع الأساسي “الحقل المغناطيسي المتولد عن التيارات الكهربائية وتأثير الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي والتحريض الكهرطيسي وعزم القوة وعزم المزدوجة وتوازن جسم صلب والطاقة وتحولاتها والمحاليل المائية والمحاليل الحمضية والمحاليل الأساسية وأنواع التفاعلات الكمياوية والأملاح”.

وفي مادة الدراسات الاجتماعية بينت الوزارة أنه المطلوب للصف السادس الأساسي مادة تاريخ الصف الرابع والخامس المنهاج كاملاً وكتاب الصف السادس “درس أحداث ومتغيرات ودرس بداية القرن العشرين” ومادة التربية الوطنية الصف الرابع والخامس والمنهاج كاملا وكتاب الصف السادس من بداية الوحدة الأولى وحتى نهاية الوحدة الخامسة الصفحة 125 ومادة الجغرافيا الصف الرابع والخامس المنهاج كاملا وكتاب السادس وحدة بيئتي.

وفي مادة اللغة الإنكليزية حددت الوزارة للصف السادس الأساسي الصف الرابع والخامس المنهاج كاملا من الوحدة الأولى وحتى نهاية الوحدة الثانية والعشرين في كتاب الطالب وكتاب الأنشطة للصف السادس، وللصف التاسع الأساسي الصف السابع والثامن المنهاج كاملا من الوحدة الأولى وحتى نهاية الوحدة العاشرة في كتاب الطالب وكتاب الأنشطة للصف التاسع.

وفي اللغة الفرنسية حددت الوزارة للصف التاسع الأساسي منهاج الصف السابع والثامن كاملا والمفاهيم القواعدية للصف التاسع حتى نهاية الوحدة الخامسة وفهم التراكيب والمفردات الواردة في كتاب الطالب للصف التاسع حتى نهاية الوحدة الخامسة، وفي مادة اللغة الروسية للصف التاسع الأساسي منهاج الصف السابع والثامن كاملا وكتاب الصف التاسع كله.