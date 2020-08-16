حاتمي: قدراتنا الدفاعية مكرسة للحفاظ على أمن البلاد

جددت إيران التأكيد على عزمها التصدي لأي تهديد يستهدف سيادتها ومواصلة اتباع منهجية الردع الفاعل.

وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد: إن “التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة تضعنا أمام محيط متغير.. الأمر الذي يتطلب منا التعامل معه بالشكل الصحيح”، لافتا إلى أن استراتيجية طهران تقوم على الدفاع النشط كما هو الحال في مواجهتنا مع الإرهابيين.

وأضاف حاتمي بأن يوم الجمعة القادم سيشهد إزاحة الستار عن منتجات جديدة في الصناعات الدفاعية فيما سيتم الإعلان عن إنجازات جديدة في مجال الصناعات الصاروخية والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والقوة البحرية والبوارج على مدى النصف الثاني من العام الإيراني الجاري.

وأوضح حاتمي أن من ميزات الصناعات الدفاعية الإيرانية أنها توفر أكثر من 90 بالمئة من حاجات البلاد بخبرات محلية رغم إجراءات الحظر مجددا التأكيد على أن غاية تعزيز هذه القدرات هي توفير الأمن للشعب الإيراني والحفاظ على استقلال البلاد وليست موجهة ضد أي بلد.