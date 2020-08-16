ريابكوف: واشنطن لم تغير موقفها بشأن معاهدة ستارت

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية “لا أتوقع أي انفراج في الاجتماع حيث تختلف مواقف الطرفين اختلافاً جذرياً في بعض الجوانب.. والتقدم أن وجد فهو يحدث ببطء شديد” مضيفاً أنه لا يتوقع التوصل إلى أي صفقات.

وأشار ريابكوف إلى أنه “لا يوجد دليل على أن واشنطن غيرت موقفها بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة” “معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية”.. كما أنه لا يوجد دليل على أن نهج الولايات المتحدة قد تغير.. نعم نسمع أحياناً بعض الإشارات التي تختلف عما قاله الأمريكيون سابقاً لكن هذه الإشارات مرتبطة بـ “ستارت جديدة” بدرجة أقل”.

وتابع المسؤول الروسي.. أن موسكو تعتقد أنه وخلال المناقشات المستقبلية بشأن الاستقرار الاستراتيجي فإن من الضروري مراعاة إمكانات جميع الدول وإشراكها في الحوار من أجل إظهار أن هذه هي مسؤوليتنا الجماعية المشتركة مؤكداً أن “القرار بشأن المشاركة فيها أم لا هو قرار سيادي لكل دولة”.

واستبعد ريابكوف مشاركة ممثلين صينيين في الجولة المقبلة من المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي في فيينا.