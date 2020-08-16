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ضحايا برصاص ميليشيا “قسد” في بلدة تل حميس وقرية مجيبرة بالحسكة

ضحايا برصاص ميليشيا “قسد” في بلدة تل حميس وقرية مجيبرة بالحسكة

سورية   20

 

أطلقت مجموعة من ميليشيا “قسد” النار على المواطنين في بلدة تل حميس وقرية مجيبرة بريف الحسكة ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة أربعة آخرين بجروح بينهم امرأة.

مصادر محلية في قرية مجيبرة، الواقعة شرق مدينة رأس العين، أفادت بأن أهالي القرية تجمعوا عند أطرافها للتصدي لميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، واشتبكوا مع عناصرها الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق الأهالي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متوسطة الخطورة.

كما اقتحم مسلحو الميليشيا منازل القرية واختطفوا عدداً من الأهالي واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي بلدة تل حميس، بالريف الشمالي الشرقي، أقدمت الميليشيا، بحسب المصادر، على خطف محاسب البلدية، محمد الهويد، وإطلاق النار العشوائي على أربعة شبان من أهالي البلدة، ما أدى إلى ارتقاء أحدهم وإصابة الباقين بجروح كما فرضت بعدها حظر التجوال في البلدة.

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