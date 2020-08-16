كورونا يودي بحياة 769 ألف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 768984 شخصا حول العالم فيما بلغت حصيلة الإصابات 21616628 إصابة والمتعافين 14331736 منذ بدء انتشاره في كانون الأول الماضي بحسب موقع وورلد ميتر.

أما في البرازيل فقد تم تسجيل 41576 إصابة و709 وفيات جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و317096 إصابة مؤكدة و107232 وفاة .

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن 6345 إصابة و635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل الإصابات إلى 517714 حالة والوفيات إلى 56543 وفاة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم تسجيل 625 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 223453 فيما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 9231 وفاة.

من جانبها سجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية 279 إصابة جديدة بالفيروس فيما يعد أكبر حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ بداية آذار الماضي ومن بين تلك الحالات 267 حالة منقولة محليا معظمها في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها وارتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 15318 حالة إضافة إلى 305 حالات وفاة حتى منتصف ليل أمس.

في حين سجلت نيوزيلندا 13 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع استمرار تزايد أول تفش للفيروس في البلاد منذ شهور ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 69 إصابة.

وقال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في نيوزيلندا إن كل الحالات باستثناء واحدة منقولة محليا ويبدو أنها مرتبطة بسلسلة في أوكلاند حيث بدأ أحدث تفش مضيفا.. إن نيوزيلندا سجلت 1271 حالة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة أمس مقابل 112 إصابة و17 حالة وفاة يوم الجمعة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها وإلى 5141 وفاة.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 120 إصابة جديدة منها 116 حالة محلية خلال الـ 24 ساعة السابقة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2023 حالة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 54 وفاة إثر تسجيل حالة وفاة جديدة بهذا الوباء.