مطعم يجبر زبائنه على وزن أنفسهم قبل الدخول

اعتذر مطعم في الصين عن سياسته المثيرة للجدل، المتمثلة في مطالبة رواده بوزن أنفسهم قبل الدخول، وذلك في استجابة لحملة وطنية جديدة ضد هدر الطعام.

وطالب المطعم من زبائنه الوقوف على الميزان ومسح بياناتهم ضوئيا في تطبيق ذكي يوصى لهم باختيارات الطعام بناء على أوزانهم وقيمة السعرات الحرارية للأطباق، بحسب وكالة أنباء “فرانس برس”.

وفي رد فعل سريع على تلك السياسة، انتشرت الهاشتاغات المتعلقة به أكثر من 300 مليون مرة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”.

في المقابل، أعرب المطعم عن “أسفه الشديد” لتفسيره لحملة مكافحة هدر الطعام.

وقال في اعتذار نُشر على شبكة الإنترنت: “كانت نيتنا الأصلية هي الدعوة إلى وقف الهدر وطلب الطعام بطريقة صحية، ولم نجبر العملاء على وزن أنفسهم”.

وحث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الأسبوع الحالي، شعبه على التوقف عن إهدار الطعام، بعدما تسببت جائحة فيروس “كورونا” المستجد والفيضانات الخطيرة التي وقعت في شهر تموز إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واستجابة لذلك، حثت مجموعة من المطاعم الإقليمية زبائنها على طلب طبق واحد أقل من عدد المتواجدين على الطاولة، وذلك في محاولة لقلب العادة الثقافية المتأصلة في طلب طعام إضافي لوجبات جماعية.

كما شنت وسائل الإعلام الصينية الحكومية حربا على مقاطع فيديو متداولة تتناول انتشار الشراهة بين الصينيين، والمعروفة باسم “موكبانغ”، بينما وعدت منصات البث المباشر بإغلاق الحسابات التي تروج للإفراط في تناول الطعام وإهداره.