نصف نهائي دوري الأبطال.. جدول مواعيد المباريات
حجز أولمبيك ليون الفرنسي بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 اليوم السبت.
وأكمل ليون عقد المتأهلين لنصف نهائي “التشامبيونزليغ”، حيث سبقه إلى هذا الدور كل من مواطنه باريس سان جيرمان والناديان الألمانيان بايرن ميونخ ولايبزيغ.
وفيما يلي مواعيد ومواجهات الدور نصف النهائي للبطولة القارية الأعرق في القارة العجوز:
– الثلاثاء 18 أب: باريس سان جيرمان X لايبزيغ.
– الأربعاء 19 أب: بايرن ميونخ X ليون.