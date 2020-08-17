17, 08, 2020 - 5:25 مساءً
استشهاد جندي باستهداف طائرة للاحتلال الأمريكي حاجزاً للجيش جنوب شرق القامشلي

استشهاد جندي باستهداف طائرة للاحتلال الأمريكي حاجزاً للجيش جنوب شرق القامشلي

سورية   47

 

اعتدت طائرة لقوات الاحتلال الأمريكي على حاجز للجيش العربي السوري جنوب شرق القامشلي، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكرت وكالة سانا أن طائرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قامت، صباح اليوم، بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي، بعد منع جنود الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بجروح، نقلا إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.

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