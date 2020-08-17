اللاذقية.. لقاء تعريفي بإطلاق مرحلة تسجيل الطلبة في المركز الوطني للمتميزين

ضمن استراتيجية هيئة التميز و الإبداع في بناء أجيال متميزة بالعلم و مبدعة في الاكتشاف العلمي و ابتكاراته من خلال احتضانها و رعايتها في المركز الوطني للمتميزين.

فقد أقامت هيئة التميز و الإبداع و المركز الوطني للمتميزين اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مرحلة التسجيل للطلبة الناجحين في شهادة التعليم الأساسي تمّ فيه شرح أبعاد التميّز و أهداف المركز و آلية التسجيل فيه .

وقدّم الدكتور مثنى القبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين عرضاً تعريفياً بالمركز الوطني للمتميزين مبيّناً أن المركز مؤسسة تعليمية لمرحلة الدراسة الثانوية – الفرع العلمي مقره في جامعة تشرين و يهدف إلى تأمين الرعاية المتميزة للطلبة الحائزين على شهادة التعليم الأساسي من الناجحين في اختبارات القبول الخاصة بالمركز، وذلك لخلق كوادر بشرية تسهم في البحث العلمي و التقاني من خلال تأمين بيئة تعليمية و تربوية ملائمة لتحفيز قدرات الطلاب و مهاراتهم الفكرية و اعتماد مناهج متقدمة و برامج إثرائية خاصة للتدريس في المركز و تطويرها بشكل مستمر وتنمية مواهب وقدرات الطلبة المتميزين في المجالات المعرفية والبحثية والفنية والرياضية وبناء الشخصية المتكاملة إضافة لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات التفكير العلمي والابتكار كثروة بشرية وطنية مبدعة، وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية للمتميزين وتحقيق التواصل مع أسرهم وبيئتهم الاجتماعية والإسهام في حل المشكلات التي تحد من قدراتهم ومواهبهم، وتحفيز الطلبة المتميزين للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.

و أشار د.القبيلي إلى توثيق الصلة بين الطلبة المتميزين والمؤسسات التعليمية والبحثية لتنمية مهارات البحث العلمي والاكتشاف والإبداع لديهم إضافة لتدريس اللغات الأجنبية بما يمكّن الطالب من اتقانها كأداة للاطلاع على المستجدّات العلمية والتقانية بشكل مستمر، وتوفير البيئة التعليمية المحفزة التي تشمل المدرسين المؤهلين، وتقانات التعليم والتعلّم والمخابر ومصادر التعلّم المتعددة، وتنمية المهارات العمليَة للطالب من خلال التطبيقات العملية في المخابر، والحلقات والمشاريع البحثية مما يُتيح له استيعاب المعارف النظرية على أسس عملية وتطبيقية، كما لفت القبيلي إلى أن مدة الدراسة في المركز ثلاثة أعوام دراسيّة.

ويحصل الطالب بعد نجاحه في نهاية العام الدراسي الثالث على شهادة الدراسة الثانوية للمتميّزين، كما يتقاضى الطلبة خلال دراستهم في المركز تعويضاً مالياً شهرياً.

ويُوفّر المركز السكن الداخلي لجميع طلبته مجاناً، فضلاً عن خدمات حياتيّة وصحيّة أخرى، وختم قائلاً: يتابع خريجو المركز دراستهم الجامعية والعليا وفق البرامج الخاصة المفتتحة لهم في إحدى الجامعات والمعاهد العليا السورية، ضمن الإيفاد والبعثات الداخلية أو الخارجية أو كليهما وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 .

وحول شروط التسجيل في المركز أوضح د. القبيلي الشروط الواجب توافرها في الطلبة الراغبين بالانتساب وهي أن يكون الطالب من السوريين أو من في حكمهم و الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي في مدارس الجمهورية العربية السورية لدورة عام ٢٠٢٠ و ألا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن ٨٥٪ وذلك بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم (فيزياء – كيمياء – علوم طبيعية).

حيث تضرب علامة الطالب في هاتين المادتين ب 2 ثم يحسب المعدل النهائي، أي ما مجموعه ٣٤٨٥ من أصل ٤١٠٠ وألا يتجاوز عمر الطالب ١٦ عاماً بتاريخ أول تشرين الأول ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن المركز كادرا عمليا متخصصا و متميزا في متابعة و رعاية تنمية شخصية الطالب علميا و تعليما و بحثيا و لفت إلى أن هذا العام يجري فيه ثلاثة اختبارات للطلبة المتقدمين إلى المركز تبدأ بالاختبار الأول من خلال مديريات التربية في المحافظات يوم ٢ أيلول في مواد الرياضيات و العلوم و الفيزياء و الكيمياء و يليها المرحلة الثانية و هي المقابلة الشخصية أيام ١٣ – ١٤ – ١٥ أيلول.

وتهدف إلى تقييم القدرات و السمات الشخصية من حيث معرفة الذات و الاستقلالية و الطلاقة اللغوية و الثقة بالنفس و القدرة على المبادرة و الدافعية و الميول و الاتجاهات و الأنماط الشخصية يليها الاختبار الثالث يوم ١٦ أيلول وتهدف هذه المرحلة إلى قياس قدرة الطالب على التفكير الرياضي المنطقي في مواد العلوم الأساسية حيث يتسنى للطلاب في الاختبارين الثاني و الثالث الاطلاع كاملا على واقع الحياة التعليمية و الدراسية في المركز بكل مكوناتها و برامجها و أن يحاكي الطالب بنفسه واقع دوام و نشاط و برنامج الطالب في المركز الوطني للمتميزين بحيث تتشكل عنده خلال هذه الأيام فكرة كاملة و وافية عن طبيعة و آلية الدراسة بكل ظروفها و متطلباتها و أجوائها.

وجرى خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي عن المركز و أقسامه و نشاطاته و حالة التميز التي يحققها الطلبة خلال دراستهم في المركز.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة