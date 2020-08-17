بفعل تراجع الدولار.. الذهب يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره، بعد انخفاض حاد في الأسبوع السابق.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

هذا وكان الذهب انخفض 4.5% الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط له منذ آذار، إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من آب الجاري.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1958.90 دولار للأوقية.

بالمقابل، ارتفعت الفضة 1.5% إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1% مسجلا 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6% ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.