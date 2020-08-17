زاخاروفا: دعوة ماكرون لدعم المظاهرات في بيلاروس نفاق بعينه

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى دعم المظاهرات في بيلاروس تمثل “النفاق بعينه”، مطالبة إياه بدعم احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في بلاده.

وقالت زاخاروفا في تعليق لها على موقع فيسبوك نقله موقع روسيا اليوم: “متى سيطلب ماكرون من الاتحاد الأوروبي مواصلة التعبئة والوقوف إلى جانب مئات الآلاف من السترات الصفراء الذين يسعون في مظاهرات سلمية إلى مراعاة واحترام حقوقهم وحرياتهم وسيادتهم ومتى سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن انتظار طلبات رؤساء الدول الأعضاء ويبدأ بالتحرك بشكل استباقي لدعم الاحتجاجات في مجالاته”، لافتة إلى أن “هذا هو النفاق بعينه”.

وكان ماكرون اعتبر أمس أنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في “الأعمال السلمية” في مينسك ومدن بيلاروس الأخرى.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس أكدت رسميا مؤخرا فوز الكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية جديدة بالانتخابات التي جرت في الـ 9 من آب الجاري.