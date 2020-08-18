إنهاء أعمال التزفيت بضاحية الحسينية والبدء بالمتحلق الوسطي

قامت الورشات الخدمية في محافظة دمشق بتزفيت الشارع الرئيسي في ضاحية الحسينية ذهابا وإيابا وشارعي البلدية والخزان وحارات فرعية بعد أن تم قشط الإسفلت، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي وتحسين واقع الطرقات، حيث قدرت المساحة التي تم تزفيتها بـ 12 ألف متر مربع، وفق ما بين مدير الصيانة في المحافظة المهندس محمد حمامية.

وأشار حمامية إلى أن الورشات تقوم بأعمال تزفيت لعدد من الشوارع بمنطقة أبراج ألماظة خليل ببرزة مع الاستمرار بتزفيت الحارات الفرعية في حي الزهور بالزاهرة.

الى ذلك بدأت ورشات المحافظة حسب حمامية أعمال تزفيت مساحة من المتحلق الوسطي تم رصفها وتعبيدها، لافتا إلى أن الورشات تتابع تأهيل وصيانة المساحة المتبقية من ترحيل للأنقاض وردم للحفريات وفرش بحص وتسوية للبدء بأعمال التزفيت حيث يبلغ طول المتحلق 2500 متر من كراجات العباسيين حتى طريق المليحة جسر الكباس.

وتقوم الورشات الخدمية وفق حمامية ببناء عدد من الأدراج في حي الورود ومزة جبل 86 وركن الدين، حيث بدأت ببناء درج يصل بين حي الورود والجزيرة 16 بمشروع دمر ودرج في المزة 86 مقابل معرض معلا ودرج جانب صيدلية المدرسة ودرج في شارع أسد الدين طلعة جامع يونس آغا.