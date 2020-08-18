الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في بيت لحم وجنين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث اقتحم اليوم قرى وبلدات في بيت لحم وجنين وداهم منازل الفلسطينيين وفتشها واعتقل أربعة منهم.

وكالة وفا ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في بيت لحم وجنين واعتقلت أربعة منهم،كما أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصلعة في جبل المكبر وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في بطنه ووصفت إصابته بالخطيرة.

من جهة أخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.