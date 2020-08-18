النواب الأمريكي: الجمهوريون يسعون لترهيب الأمريكيين ومنعهم من التصويت

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقابلة مع قناة (إم إس إن بي سي) التلفزيونية نقل موقع (ذا هيل) مقتطفات منها إن العديد من أعضاء الحزب الجمهوري يروجون لنظرية لا أساس لها تزعم أن التصويت عبر البريد يفتح المجال للتزوير في الانتخابات داعية الأمريكيين إلى عدم إعارة أي انتباه لذلك مشيرة إلى أنهم “يسعون لإثارة أكبر قدر ممكن من الفوضى والخوف بشأن الأصوات والتزوير المحتمل”.

وشددت بيلوسي على تمسكها بالتصويت عبر البريد قائلة: “لا يمكن أن نسمح للطرف الآخر بتحديد الأجواء التي ستحيط بالانتخابات.. سيكون لدينا التصويت عبر البريد وسيكون ناجحا ولن نعتمد على الرئيس للسماح بذلك”.

وتوقعت بيلوسي أن يكون هناك دعم من الحزبين في الكونغرس على مشروع قانون حول هيئة البريد الذي قدمه الديمقراطيون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر فى تصريح له في الـ 15 من آب الجاري أن التصويت عبر البريد في الانتخابات الرئاسية سيكون “كارثياً” زاعما أنه سيشهد أكبر تزوير بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب يسعى إلى تعطيل خدمة البريد العامة في أمريكا لمنع التصويت بالمراسلة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني القادم.