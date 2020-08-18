تسجيل 4748 إصابة جديدة بـ”كورونا” في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 4748 إصابة و132 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية فيما تعافى 6527 شخصا من المرض.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد: إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 932493 إصابة وهو رابع أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 15872 والحالات التي تعافت 742628 حالة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات الجديدة حيث بلغ 693 ثم مدينة سان بطرسبورغ بـ 157 حالة.

بدورها أعلنت نيوزيلندا اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة بتسع إصابات قبل يوم في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء التفشي في مدينة أوكلاند أكبر مدنها التي يعيش فيها نحو ثلث سكان البلاد.

وقال أشلي بلومفيلد المدير العام للصحة إن 12 من بين الإصابات الجديدة مرتبطة ببؤرة التفشي في أوكلاند.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن أقل بقليل من 1300 إصابة مؤكدة و22 وفاة.