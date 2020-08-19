استطلاع: غالبية التشيك يعارضون نشر قوات أمريكية في بلادهم

أجرى موقع “أوراق برلمانية” الإلكتروني واسع الانتشار استطلاعا للرأي أظهرت نتيجته بأن الغالبية العظمى من المواطنين التشيك يعارضون نشر قوات أمريكية في بلادهم.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 17787 شخصا بأن 94 بالمئة ممن شملهم عبّروا عن رفضهم لنشر قوات امريكية في بلادهم، فيما تبنى 6 بالمئة فقط موقفا معاكسا.

وكان رئيس الحكومة التشيكية أندريه بابيش أكد في حديث أدلى به لصحيفة برافو الأسبوع الماضي أنه “لا يرى أي سبب لنشر قوات أمريكية في تشيكيا”، منوها بأن حكومة بلاده غير مهتمة بهذا الأمر ولا ترغب به.