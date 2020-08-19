تسجيل 4828 إصابة جديدة في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4828 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 937321 وعدد الوفيات بلغ 15989 حالة، في حين تماثل 6795 شخصا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي 749423 شخصاً.

إلى ذلك سجلت السلطات الصحية بمقاطعة كيبيك الكندية 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة إلى 5727 مضيفة بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 61252 حالة تعافى منها 54083 شخصاً.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في البلاد لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ إلى 96403 حالات وبلغ عدد الوفيات 2144 حالة.

في حين أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6789 وبلغ إجمالي الوفيات 157 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 3 وفيات و61 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12546 فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات.